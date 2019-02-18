Прогноз синоптиков на 19-21 февраля. Ветер неустойчивый, местами сильный порывистый

19 февраля погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный:ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку местами до -8..-12°С, максимальная - в середине дня 0..+6°С; в западных районах ночью 0..+2°С, днем +7..+10°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

20 февраля республика окажется под влиянием фронтальных систем от атлантического циклона, смещающегося на северо-запад европейской части России. На большей части территории пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная - днем +1..+6°С.

21 февраля погоду будет определять тыловая часть циклона с центром над Архангельской областью России. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег; днем по крайнему юго-западу страны осадки в виде мокрого снега и дождя, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по юго-западу до +2°С, максимальная днем от -4°С по северо-востоку страны до +4°С по юго-западу.