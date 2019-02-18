Процессы вскрытия рек и очищения их от ледяных образований продолжатся

За прошедшие сутки вскрылись Западная Двина у г. Полоцк, Сож у г. Гомель, Припять у г. Пинск и г. Мозырь, а также ее притоки реки Стыр у д. Лопатино и Ствига у д. Коротичи. Полностью очистились от ледяных образований приток Немана река Щара у г. Слоним, приток Вилии р. Ошмянка у д. Б. Яцыны и приток Сожа р. Бася у д. Хильковичи.

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями отмечается на отдельных участках Немана, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа и Припяти. Выходить на лед опасно, так как в ледяном покрове отмечаются трещины, местами лед подняло.

На большинстве рек наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-21 см за сутки. На Немане у д. Белица, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка вода находится на пойме.

В ближайшие сутки на реках будет преобладать рост уровней воды, процессы вскрытия рек и очищения их от ледяных образований продолжатся.