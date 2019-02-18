Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 февраля. Переменная облачность. Без существенных осадков. По западной половине страны в первую половину дня сохранится туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -2..+3°С, по западу +4..+6°С. В Минске: без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем +1..+3°С, вечером -1..+1° С.

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▪ Опубликовано 18.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33238 | Новости в RSS.

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