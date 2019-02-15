Прогноз синоптиков на 16-18 февраля. Существенных осадков не ожидается, местами туман

16 февраля погоду Беларуси будет определять периферия теплого антициклона с центром над югом Европы. Ожидается облачно, днем с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, ночью в отдельных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная - в середине дня +1..+7°С, по юго-западу до +8..+10°С. Атмосферное давление будет падать.

17 февраля в республике сохранится влияние теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная - днем +1..+7°С по юго-западу страны +8..+9°С.

18 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе северных широт, лишь в юго-западных районах республики сохраниться влияние теплых воздушных масс. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная - днем -1..+5°С, по юго-западу страны ночью 0..+3°С, днем +6..+8°С.