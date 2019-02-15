Таяние ледяного покрова и разрушение ледяных образований на реках продолжится

За прошедшие сутки вскрылся Неман у д. Белица, полностью очистились от ледяных образований приток Сожа р. В. Брагинка у д. Р. Журавлева, Пина у г. Пинск и приток Припяти р. Ясельда у д. Сенин.

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями отмечается на Соже, Припяти, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины и отдельных участках Немана, толщина льда составляет на реках 10-27 см, водоемах 20-33 см. Так как структура льда меняется, лед потемнел, появились трещины в ледяном покрове выходить на лед опасно.

На реках преобладает рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см. На Немане у д. Белица, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка вода находится на пойме.

В ближайшие дни на реках будет отмечаться рост уровней воды, в связи с чем на притоке Припяти реке Стыр у д. Лопатино вода выйдет на пойму. Таяние ледяного покрова и разрушение ледяных образований на реках продолжится, вскроется приток Припяти река Горынь у д. М. Викоровичи.