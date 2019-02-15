Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 февраля. Облачно. Местами небольшие дожди, туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..+6°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром 0..+1°С, днем +1..+3°С, вечером +1..+3° С.

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▪ Опубликовано 15.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33232 | Новости в RSS.

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