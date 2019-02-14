Прогноз синоптиков на 15-17 февраля. Температура воздуха выше климатической нормы и без существенных осадков

15 февраля погоду в Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром на большей части территории республики, днем местами туман. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, в западных районах 0..+3°С, максимальная - днем 0..+6°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

16–17 февраля Беларусь будет находиться на северо-восточной периферии обширного теплого антициклона с центром над Балканским полуостровом. Существенных осадков по республике не ожидается. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная - днем +1..+8°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +9..+10°С.