В ближайшие дни на реках продолжится рост уровней воды

За прошедшие сутки вскрылись Березина у г. Борисов и Пина у г. Пинск.

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями отмечается на Соже, Припяти, большем протяжении Западной Двины, Днепра и Березины, отдельных участках Немана.

На реках наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-17 см. На Немане у д. Белица, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка вода находится на пойме.

В ближайшие дни медленное таяние ледяного покрова и разрушение ледяных образований на реках продолжится, рост уровней воды продолжится.