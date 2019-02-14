Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 февраля. Облачно с прояснениями. Местами по востоку небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..+5°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром местами по городу слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром 0..+1°С, днем +1..+3°С, вечером -1..+1° С.

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▪ Опубликовано 14.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33226 | Новости в RSS.

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