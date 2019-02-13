В ближайшие дни погодные условия будут способствовать медленному таянию ледяного покрова

За прошедшие сутки вскрылся приток Сожа река Проня у д. Летяги, полностью очистились от ледяных образований притоки Припяти реки Лань у д. Мокрово и Оресса у д. Андреевка, а также приток Сожа река Уза у д. Прибор.

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями отмечается на Березине, Соже, Припяти, большем протяжении Западной Двины, Днепра и отдельных участках Немана.

На реках наблюдается в основном небольшой (1-7 см за сутки) рост уровней воды и ровный их ход. На Немане у д. Белица, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка вода находится на пойме.

В ближайшие дни погодные условия будут способствовать медленному таянию ледяного покрова и разрушению ледяных образований на реках.