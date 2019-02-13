Прогноз погоды по Беларуси на день 13 февраля

Облачно с прояснениями. На большей части территории временами осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, по западу страны порывистый. Температура воздуха максимальная днем будет находиться в пределах от -2°C по северо-востоку до +4°C по западу республики.

В Минске временами осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха утром 0..-1°C, днем 0..-1°C, вечером около 0°C.