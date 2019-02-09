Прогноз погоды по Беларуси на день 9 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..+4°C, по юго-западу до +6°C.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). В первой половине дня слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..-1°C, днем 0..+2°C, вечером около 0°C.