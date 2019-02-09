Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 9 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..+4°C, по юго-западу до +6°C.
В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). В первой половине дня слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..-1°C, днем 0..+2°C, вечером около 0°C.
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▪ Опубликовано 09.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33211 | Новости в RSS.
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