Прогноз синоптиков на 9-11 февраля. Прогноз на выходные

9 февраля погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем по северо-западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, при прояснениях до -8°С, максимальная - в середине дня -2..+4°С, по юго-западу до +6°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

10 февраля ночью через территорию Беларуси ожидается перемещение фронтального раздела, днем погоду обусловит область пониженного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе южных широт. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, по востоку при прояснении до -7°С, максимальная днем 0..+7°С.

11 февраля скажется влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над Балтийским морем. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная - днем 0..+6°С.