Метеоновости
На реках отмечается в основном рост уровней воды
В истекшие сутки очистилась от ледяных образований приток Припяти река Случь у д. Клепчаны.
Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти и отдельных участках Немана, однако структура льда меняется, выходить на лед опасно.
На реках отмечается в основном рост уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки. На Немане у д. Белица и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.
В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться рост уровней воды, разрушение ледяных образований продолжится.
Поделиться новостью «На реках отмечается в основном рост уровней воды»
▪ Опубликовано 08.02.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33209
▪ Условия републикации «На реках отмечается в основном рост уровней воды».