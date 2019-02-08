На реках отмечается в основном рост уровней воды

В истекшие сутки очистилась от ледяных образований приток Припяти река Случь у д. Клепчаны.

Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти и отдельных участках Немана, однако структура льда меняется, выходить на лед опасно.

На реках отмечается в основном рост уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки. На Немане у д. Белица и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться рост уровней воды, разрушение ледяных образований продолжится.