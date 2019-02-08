Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 февраля Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..+6°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).Температура воздуха утром -1..-3°С, днем +1..+3°С, вечером 0..+2°.

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▪ Опубликовано 08.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33207 | Новости в RSS.

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