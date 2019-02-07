Прогноз синоптиков на 8-10 февраля. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя

8 февраля погоду в Беларуси ночью будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по юго-востоку при прояснениях до -9°С, максимальная - днем -1..+5°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

9 февраля республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в теплой и неустойчивой воздушной массе. Поэтому в отдельных районах республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по востоку при прояснениях до -8°С, максимальная - днем -2..+5°С.

10 февраля ночью через территорию Беларуси ожидается перемещение фронтального раздела, днем погоду будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе южных широт. Ночью на большей части территории республики, днем местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем 0..+7°С.