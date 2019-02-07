В ближайшие сутки на большинстве рек продолжится разрушение ледяных образований

В истекшие сутки вскрылись приток Припяти река Оресса у д. Андреевка и приток Западного Буга река Лесная у д. Тюхиничи, а у г. Каменец река очистилась от ледяных образований.

Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти и отдельных участках Немана, лед потемнел, в ледяном покрове увеличились пространства с открытой водной поверхностью.

На реках отмечается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-7 см. На Немане у д. Белица и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие сутки на большинстве рек будет наблюдаться рост уровней воды, разрушение ледяных образований продолжится.