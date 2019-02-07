Прогноз погоды по Беларуси на день 7 февраля

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 12-14 м/с. Максимальная температура воздуха -3.. +3°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха утром -2..-3°С, днем 0..-2°С, вечером -2..-4С.