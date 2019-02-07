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Прогноз погоды по Беларуси на день 7 февраля

синоптическая картаОблачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 12-14 м/с. Максимальная температура воздуха -3.. +3°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха утром -2..-3°С, днем 0..-2°С, вечером -2..-4С.


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▪ Опубликовано 07.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33203 | Новости в RSS.

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