В ближайшие сутки на реках будет отмечаться рост уровней воды

В истекшие сутки очистилась от ледяных образований река Мухавец (приток Западного Буга) у г. Брест. Вскрылись река Нарев (приток Западного Буга) у д. Немержа и река Остер (приток Сожа) у д. Ходунь, в настоящее время здесь наблюдаются забереги.

Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти и отдельных участках Немана.

На реках отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-6 см. На Немане у д. Белица и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие сутки на реках продолжится разрушение ледяных образований, рост уровней воды сохранится.