Прогноз синоптиков на 7-9 февраля. Погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков

7 февраля погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, по северу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный ночью слабый, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, по востоку при прояснениях -9..-12°С, максимальная - днем -3..+3°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

8 февраля в ночные часы погоду в стране будет формировать поле пониженного атмосферного давления, днем скажется виляние атмосферного фронта, перемещающегося с Западной Европы. Поэтому ночью в отдельных районах по северу, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С,максимальная - днем -2..+4°С.

9 февраля республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированного в теплой воздушной массе. Местами по республике кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная - днем -1..+5°С.