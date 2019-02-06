Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 февраля Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный снег, мокрый снег. Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -2..+3°C. В Минске днем: местами по городу небольшой кратковременный снег, мокрый снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром -1..-2°C, днем -1..+1°C, вечером 0..-1°C.

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▪ Опубликовано 06.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33199 | Новости в RSS.

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