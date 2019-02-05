В ближайшие дни характер погоды обусловит медленное разрушение ледяного покрова

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями сохранятся на Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти и отдельных участках Немана. Толщина ледяного покрова составляет на реках 7-31 см, водоемах 23-32 см, несмотря на толщину льда выходить на лед опасно, так как структура его меняется, в связи с чем уменьшается его прочность.

Ледяные образования отсутствуют на большем протяжении Вилии, большинстве притоков Немана, Днепра и Березины, отдельных притоках Западного Буга и Припяти.

На реках страны происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см. На Немане у д. Белица уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

В ближайшие дни характер погоды обусловит медленное разрушение ледяного покрова. Повышение уровней воды на реках сохранится, в результате чего на притоке Немана реке Щара у г. Слоним и притоке Припяти реке Птичь у д. 1-я Слободка уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму.