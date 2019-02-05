Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 февраля Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -3.. +3°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром -2.. -4°C, днем 0.. -2°C, вечером -1..-3°C.

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▪ Опубликовано 05.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33194 | Новости в RSS.

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