Прогноз синоптиков на 5-7 февраля. Понижение температурного фона, без существенных осадков

5 февраля погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях -8..-11°С, максимальная - в середине дня -4..+2°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – слабо падать.

6 февраля скажется влияние атмосферных фронтов. Местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -3..+3°С.

7 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, которая распространится с Западной Европы. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью неустойчивый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -2..-8°С, при прояснениях -9..-12°С, днем -3..+3°С.