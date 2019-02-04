Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 февраля Преобладание облачной погоды. Преимущественно по северо-западной половине республики небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Максимальная температура воздуха 0.. +6°С. В Минске: небольшие осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 60-70%). Утром местами туман. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха утром 0..+1°С, днем +1..+3°С, вечером 0..-2°С.

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▪ Опубликовано 04.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33190 | Новости в RSS.

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