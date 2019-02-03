Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 февраля Преобладание облачной погоды. Местами пройдут осадки, в основном дождь. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране от +1°С до +6°С, по юго-западным районам республики до +8°С. В Минске: Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Временами слабый туман. Температура воздуха утром 0..+1°С, днем +1..+3°С, вечером 0..+2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 3 февраля»

▪ Опубликовано 03.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33189 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 3 февраля».