Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 февраля Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Утром по юго-востоку республики, днем местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха 0.. +5°С. В Минске: временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), (вероятность осадков 80-90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром 0..+1°С, днем +1..+3°С, вечером 0..+2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 2 февраля»

▪ Опубликовано 02.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33188 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 2 февраля».