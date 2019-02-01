Прогноз синоптиков на 2-4 февраля. На большей части территории осадки в виде дождя, мокрого снега

2 февраля погоду Беларуси будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный: ночью умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная - в середине дня 0..+5°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

3 февраля погоду будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы средиземноморского происхождения. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная - днем +1..+6°С, по юго-западу до +8°С.

4 февраля через территорию страны в восточном направлении ожидается перемещение малоактивного фронта. Местами по республике ожидается небольшой кратковременный дождь. В отдельных районах туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, днем по югу до +7°С.