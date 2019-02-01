Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля Облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами сохранится туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренный. Максимальная температура воздуха 0..+3 °С. В Минске: временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80-90%). Утром местами по городу туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром 0..+1°С, днем 0..+2°С, вечером 0..+1°С.

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▪ Опубликовано 01.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33183 | Новости в RSS.

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