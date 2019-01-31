Прогноз синоптиков на 1-3 февраля. Сохранится теплая и сырая погода

1 февраля погоду Беларуси будут определять малоподвижные фронтальные разделы и теплые воздушные массы, поступающие с Украины. Ожидается пасмурная погода. Во многих районах осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица Ночью и утром на большей части территории , днем местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная - в середине дня -2..+3°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

2-3 февраля погоду будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы средиземноморского происхождения.

2 февраля на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами сгустится туман, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная- днем 0..+6°С.

3 февраля временами дождь. Местами туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная - днем 0..+7°С.