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В ближайшие дни погодные условия будут способствовать таянию ледового и снежного покровов
В настоящее время на Днепре, Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Припяти, отдельных участках Немана и Вилии наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Толщина ледяного покрова на реках составляет 7-34 см, водоемах – 24-32 см.
На реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см.
На Немане у д. Белица и притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.
В ближайшие дни погодные условия будут способствовать появлению воды на льду, таянию ледового и снежного покровов, в результате чего на реках будет отмечаться рост уровней воды. На реках южной и юго-западной части страны будет происходить разрушение ледяных образований.
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▪ Опубликовано 31.01.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33177
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