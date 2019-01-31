В ближайшие дни погодные условия будут способствовать таянию ледового и снежного покровов

В настоящее время на Днепре, Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Припяти, отдельных участках Немана и Вилии наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Толщина ледяного покрова на реках составляет 7-34 см, водоемах – 24-32 см.

На реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см.

На Немане у д. Белица и притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие дни погодные условия будут способствовать появлению воды на льду, таянию ледового и снежного покровов, в результате чего на реках будет отмечаться рост уровней воды. На реках южной и юго-западной части страны будет происходить разрушение ледяных образований.