Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 января Облачно. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по юго-восточной половине с дождем). В отдельных районах страны ожидается налипание мокрого снега, туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха -3.. +2°С. В Минске: Облачно. Временами осадки (мокрый снег, возможен дождь)(вероятность осадков 80-90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха утром -1..+1°С, днем -1..+1°С, вечером -1..+1°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 31 января»

▪ Опубликовано 31.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33175 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 31 января».