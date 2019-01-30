Прогноз синоптиков на 31 января, 1-2 февраля. Ожидается пасмурная погода, на большей части территории осадки

31 января погоду Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Украины. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по юго-восточной половине страны с дождем). В отдельных районах республики налипание мокрого снега, туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток -3..+2°С, ночью по северо-западу до -5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

1 февраля сохранится влияние фронтальных разделов. Временами будут идти осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С.

2 февраля территория республики будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Польшей, в южных районах страны скажется влияние воздушных масс, поступающих с юга Европы. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная - днем -1..+5°С.