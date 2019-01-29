Прогноз синоптиков на 30-31 января, 1 февраля. Погоду будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы

30 января погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по юго-востоку республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, днем на большей части территории Гомельской и Могилевской областей осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная - днем -4..+2°С. Атмосферное давление будет расти.

31 января-1 февраля погоду в стране будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы.

31 января на большей части территории республики ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по северо-западу при прояснениях до -10°С, в юго-восточных районах 0..+2°С, максимальная - днем -2..+3°С.

1 февраля временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2..+3°С.