Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 января Облачно. На значительной части территории республики осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -3.. +3°С. В Минске : временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80-90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -5..-7°С, днем -1..+1°С, вечером -2..-4°С.

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▪ Опубликовано 29.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33169 | Новости в RSS.

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