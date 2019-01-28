Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 января Облачно с прояснениями. Местами преимущественно по западной половине республики небольшой снег, слабая метель. В юго-западных районах мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -5..-11°C, по юго-западу -4..+1°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром -9..-11°C, днем -7..-9°C, вечером -6..-8°C.

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▪ Опубликовано 28.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33166 | Новости в RSS.

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