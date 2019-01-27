Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 января Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный, по Брестской и Гродненской областям южный слабый. Максимальная температура воздуха -5.. -10°С, по юго-западу страны -2.. -4°С. По Миску:облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -8 -9°С, днем -6 -8°С, вечером -8.. -10°С.

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▪ Опубликовано 27.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33165 | Новости в RSS.

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