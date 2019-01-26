Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 января Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, по юго-востоку местами — сильный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит -4..-10°C. В Минске ожидается небольшой кратковременный снег (вероятность осадков 60-70%). Местами на дорогах гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха утром -9..-10°C, днем -6..-8°C, вечером -8..-10°C.

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▪ Опубликовано 26.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33164 | Новости в RSS.

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