Прогноз синоптиков на 26-28 января. Ожидается облачно с прояснениями, на большей части территории снег, ночью слабая метель

26 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории снег, ночью слабая метель. Местами на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, ночью и утром по востоку страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, максимальная - в середине дня -4..-10°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

27 января ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем республика окажется в области пониженного атмосферного давления. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях до -17°С, максимальная - днем -4..-11°С.

28 января погоду в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления, сформированное в холодной и влажной воздушной массе; днем с территории Польши на запад Беларуси переместится фронтальный раздел. Ночью местами по стране, днем на большей части территории ожидается кратковременный снег. Ночью местами сгустится слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, по западу республики порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -10..-15°С, при прояснениях до -16..-20°С, по юго-западу -7..-9°С; максимальная температура днем -1..-8°С, местами до -10°С.