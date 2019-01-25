До конца текущей недели на реках будут отмечаться колебания уровней воды

По состоянию на 25 января на Днепре, Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Немана, Припяти и отдельных участках Вилии наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Толщина ледяного покрова на реках составляет 4-29 см, водоемах – 21-31 см.

На реках бассейнов Днепра и Припяти отмечается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-7 см, на реках бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Березины и Сожа наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-24 см за сутки. На реках бассейна Западного Буга происходит спад уровней воды. На Немане у д. Белица и притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

До конца текущей недели на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды, в связи с сохранением отрицательных значений температуры воздуха, в ледовой обстановке существенных изменений не произойдет.