Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 25 января Облачно с прояснениями. По западной половине страны снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха -8.. -13°C, по юго-западу днем -5.. -7°C. В Минске: вечером небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На дорогах местами гололедица. Температура воздуха на протяжении дня -8.. -10°C.

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▪ Опубликовано 25.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33160 | Новости в RSS.

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