Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 января Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха -2..-7°С, по северу -8..-13°С. В Минске: временами небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -4..-6°С, днем -4..-6°С, вечером -5..-7°С.

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▪ Опубликовано 22.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33150 | Новости в RSS.

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