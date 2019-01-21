Прогноз на 22-24 января. Ожидается поступление холодной воздушной массы

22 января погоду Беларуси в основном будет определять малоактивный фронтальный раздел, за которым на территорию республики начнет поступать холодная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой снег. В ночные и утренние часы местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, максимальная - в середине дня -2..-7°С; по северу ночью -11..-16°С, при прояснениях до -17..-21°С, днем -8..-13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

23-24 января республика окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе северных широт, в южных районах страны скажется влияние атмосферного фронта.

23 января без существенных осадков, лишь утром и днем местами по югу страны кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -6..-13°С, при прояснениях до -14..-18°С, максимальная - днем -3..-10°С.

24 января преимущественно без осадков, только местами в Гомельской области кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-15°С, при прояснениях до -16..-21°С; максимальная - днем -4..-10°С, местами до -12°С.