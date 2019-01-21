В ближайшие дни морозная погода будет способствовать нарастанию толщины льда на водных объектах страны

По состоянию на 21 января на большинстве рек страны наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Толщина ледяного покрова на реках составляет 5-26 см, водоемах – 20-30 см.

На реках отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-9 см за сутки.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у д. Белица, на его притоке реке Щара у г. Слоним и притоке Припяти реке Случь у д. Ленин.

В ближайшие дни морозная погода будет способствовать нарастанию толщины льда на водных объектах страны, в ледяном покрове уменьшатся пространства с открытой водной поверхностью. В уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет.