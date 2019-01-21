Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 января Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами в северных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -1..-6°C. В Минске облачно с прояснениями. Небольшой снег (вероятность осадков 70-80%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром -3..-4°C, днем -2..-4°C, вечером -4..-6°C.

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▪ Опубликовано 20.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33145 | Новости в RSS.

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