Прогноз на 19-21 января. Местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица

19 января погоду Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном влажном воздухе. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, максимальная - в середине дня 0..-5°С. Атмосферное давление будет расти.

20-21 января погоду в основном будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтики, днем 20 января скажется влияние фронтального раздела.

20 января ночью местами, днем во многих районах республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем по северу местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, по югу при прояснениях до -12°С, максимальная - днем -1..-6°С.

21 января ночью местами, днем по северо-востоку страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, максимальная -днем -4..-9°С, по юго-западу республики ночью -4..-6°С, днем -1..-3°С.