Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 января Облачно. Во многих районах пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха 0.. +3°С, во второй половине дня по северо-западу страны понижение до -1… -6 °С. В Минске: временами небольшие осадки (в основном мокрый снег). (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха утром +1..+2°С, днем +1..+2°С, вечером -1..-3°С. .

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▪ Опубликовано 18.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33141 | Новости в RSS.

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