Прогноз погоды на 18-20 января. Днем во многих районах пройдут осадки (мокрый снег, дождь)

18 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная погода. Ночью местами небольшие осадки, днем во многих районах пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С, во второй половине дня по северо-западу республики понижение до -4..-6°С.

19-20 января погоду в стране будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтики.Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-12°С, максимальная днем 0..-6°С.