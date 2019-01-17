Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 17 января Облачно с прояснениями. Во многих районах осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, на значительной части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+5°C. В Минске: временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь)(вероятность осадков 80-90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром 0..-2°C, днем +1..+3°C, вечером 0..+2°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 17 января»

▪ Опубликовано 17.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33137 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 17 января».