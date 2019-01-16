Прогноз на 17-19 января. Ожидается облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя

17 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Финским заливом. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный, порывистый, утром и днем на значительной части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях -8..-10°С, по западу 0..+1°С; максимальная - в середине дня 0..+5°С. Атмосферное давление будет падать.

18 января республика останется под влиянием фронтальных систем и теплых воздушных масс атлантического происхождения. Временами будут идти осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, ночью местами по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С.

19 января в ночные часы погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, днем атмосферный фронт, перемещающийся с Балтийского моря. Ночью местами, днем на большей части территории пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-8°С, при прояснениях до -11°С, максимальная - днем -1..-7°С.